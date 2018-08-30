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Atabey İskelesi’nde sona doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesi Atabey İskelesi'ne modern mesire alanı kuruyor. Bu kapsamda çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı.

Atabey İskelesi’nde sona doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesi Atabey İskelesi'ne modern mesire alanı kuruyor. Bu kapsamda çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:34
Atabey İskelesi’nde sona doğru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hasan Alıcı ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Atabey İskelesi’ndeki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan düzenleme çalışmaları kapsamında 8 bin metreküp dolgu çalışması yapılarak 14 bin metrekarelik alan oluşturuldu. Bu alanda monte edilecek 35 adet kamelya gurubu, 30 adet barbekü, çocuk oyun gurubu, sahil kenarına oturma bankları ve yeşillendirme çalışmaları ile Atabey İskelesi nezih bir görünüme kavuşmuş olacak.

SONA YAKLAŞILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat inceleme gezisi sırasında yaptığı konuşmada, “Atabey Feribot İskelemiz Malatya ile Baskil arasında hem araçlar hem de yayalar tarafından oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kadar yoğunluğun yaşandığı bu alanı daha nezih ve kullanılır bir hale getirmek için başlatmış olduğumuz düzenleme çalışmalarında sona yaklaştık. Hem feribota binmek için Atabey İskelesi'ne gelen vatandaşlarımızın, hem de baraj manzarası eşliğinde piknik yapmak için buraya gelen vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan güzel bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamak için düzenleme çalışmalarında her ayrıntı düşünüldü. Aydınlatılmasından, çocuk oyun guruplarına, kamelyalarından, barbekülerine ve banklarına kadar modern bir şekilde dizayn edilen nezih bir mekânı daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin, vatandaşlarımıza daha güzel hizmetleri nasıl ulaştırırız, onun gayreti ve çabası içerisindeyiz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Polat ayrıca Atabey İskelesi'nde feribot bekleyenlerle sohbet ederek küçük çocuklara hediyeler dağıttı. (Bülten)  busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Atalay Iskelesi
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