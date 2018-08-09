ASRİAD’tan Fırat GTB’ye hayırlı olsun ziyareti

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Yağmur, Servet Alaca, Sami Daşkıran, Mehmet Altun, Genç ASRİAD Başkanı Levent Ruşen Doğan, Genel Sekreter Seyda Yavaşoğlu ile birlikte Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak söz alan Şube Başkanı Özel, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Malatya için önem arz eden bir kurum olduğunu ifade ederek “Malatyalı İşadamları olarak bu önemli kurumdan istifade edip Malatya ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Yeni hizmet binamızın da Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü Havva Eksilmez ise sivil toplum kuruluşlarının proje üretmek için önemli kurumlar olduğunu belirterek yapacakları hizmetlerde STK’larla işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda ise ASRİAD yönetimi, yeni yapılan bölge müdürlüğünü gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Ziyaret hediye takdimi ile son buldu. busabahmalatya.com