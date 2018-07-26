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ASRİAD'da imar barışı anlatıldı

 Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından imar barışı hakkında Asrin İş Adamları Derneği(ASRIAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verildi. 

ASRİAD'da imar barışı anlatıldı

 Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından imar barışı hakkında Asrin İş Adamları Derneği(ASRIAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verildi. 

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:30
ASRİAD'da imar barışı anlatıldı

Toplantıya İmar müdürü Bilal Kan, Asrın İş Adamları Dernek Başkanı Aziz Özel ve üyeler katıldı. 
Burada bir konuşma yapan ASRİAD Şube Başkanı Aziz Özel, "İmar barışıyla ilgili, biz bu bilgiler nereden alınabilir sorularıyla karşılaştığımız için, bilgilendirme programı düzenlemeye çalıştık, çevre ve şehircilik müdürlüğüne teşekkür ediyoruz, bize bu imkanı verdikleri için" şeklinde konuştu. 
Daha sonra Malatya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilisi Yavuz Murat konu hakkında sunum yaptı. Murat, "Devletle vatandaşlarımızın ihtilaflı durumlarını ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan, yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırma, kırsal, kentsel yapıdaki tüm yapılar imar barışı kapsamına girmektedir. İmar barışında hangi yapılar faydalanmayacak size ait olmayan başkasına ait taşınmazlarının üzerinde yapılan, yapılar itibariyle" diye konuştu. 

İHA

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AsriadImar BarışıMalatya
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