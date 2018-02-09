ASKER OLMAK İSTİYORLAR

PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Türkiye’nin farklı kentlerinde başlatılan ‘gönüllü askerlik’ başvurularına Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personelleri duyarsız kalmadı. Yeşilyurt ilçesinin tüm bölgelerinde temizlik çalışmalarını sürdüren 353 personel aldıkları ortak karar sonrasında gönüllü askerlik müracaatında bulunmak amacıyla Malatya Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde toplandı.

Ellerinde Türk Bayraklarıyla Bölge Başkanlığına giden temizlik işçileri ‘Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek maksadıyla gönüllü askerlik için yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Salih Şenozan’a teslim etti. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının kolay kazanılmadığını ve bu uğurda canlarını feda etmeye hazır olduklarını ifade eden temizlik işçileri, “Kahraman Ordumuz, Afrin’de her gün yeni bir destan yazıyor, Mehmetçiklerimiz asla yalnız değildir. Temizlik İşler Müdürlüğü personelleri olarak Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Kızıl Elmaya yürümek, muzaffer ordumuzun emrinde olduğumuzu göstermek, kahraman Mehmetçiklerimizle Afrin’de omuz omuza savaşmaya hazır olduğumuzu tüm dünyaya göstermek için gönüllü askerlik başvurumuzu yaptık. Allah ordumuzu ve milletimizi muzaffer eylesin. Vatan toprakları öyle kazanılmadı, ecdadımız nasıl vatan ve bayrak uğrunda hayatını feda ettiyse bizlerde aynı ruh ve heyecanla cepheye koşmaya ve şehit olmaya hazırız. Türk Bayrağımız ilelebet göklerde dalgalanacaktır ve buna kimse mani olamayacaktır. Malımız, mülkümüz ve canımız bu vatana helal olsun” diye konuştular.



Temizlik İşler Müdürlüğü personelleriyle birlikte Asker Alma Bölge Başkanlığına giden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Murat Türksoy ise personelleriyle gurur duyduklarını dile getirdi. Başkan Yardımcısı Türksoy burada yaptığı konuşmada, “Temizlik İşler Müdürlüğümüzün fedakar personellerinin bu duyarlı yaklaşımları hepimizi duygulandırdı. 353 personelimizin tamamının Afrin’e gitmek için gönüllü askerlik için başvuru yapması göğsümüzü kabarttı, hepsiyle gurur duyuyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimize destek vermek amacıyla yeniden askere gitmek için başvurularını yapan personellerimizin vatana ve millete olan bağlılıklarından dolayı çok mutlu olduk. Kendileriyle birlikte Askeralma Bölge Başkanlığımıza gelerek hazırlanan dilekçeleri ilgili makamlara teslim ettik.Kentimizin ve ilçemizin tüm bölgelerinde gece gündüz demeden temizlik çalışmalarını sürdüren değerli personellerimizin bu saygın yaklaşımlarını takdirle karşıladık" dedi.



Millet olarak tek beklentilerinin Afrin ve diğer bölgelerin terör unsurlarından temizlenmesi olduğunu ifade eden Türksoy, "Şu anda cephede düşman unsurlarına karşı çok yoğun ve çetin bir mücadele veren Mehmetçiklerimize güvenimiz tamdır, kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Cenab-ı Allah kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Terör örgütlerine karşı verilen amansız mücadele sırasında hayatını kaybederek şehitlik şerbeti içen bütün vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz. Çatışmalarda yaralanan bütün kahramanlarımıza Rabbimiz acil şifalar nasip etsin. Tüm dünya şunu iyi bilsin ki; geçmişi nice zaferlerle dolu bu asil ve onurlu millet her şeyini vatan için vermeye hazırdır ve albayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecektir. İç ve dış hainler ne kadar plan yaparsa yapsın, nereden saldırırlarsa saldırsınlar bizi parçalayamayacaklar, bölemeyecekler buna kimse gücü yetmeyecektir" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Murat Türksoy ve Temizlik İşler Müdürü Adem Bedir Ergül’ün de hazır bulunduğu gönüllü askerlik başvuru ziyareti sırasında Türk Bayrağı önünde poz veren personellerin bu duyarlı ve hassas yaklaşımları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.Sık sık tekbir getiren personeller, "Ne Mutlu Türküm Diyene, Vatan Sana Canım Feda, En Büyük Asker Bizim Asker" sloganları attı.



