ARTIK BIKTIRDI

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne, bir günde başta kent geneli olmak üzere Irak ve Suriye’den ortalama 3 bin 500 çağrı geliyor. Çağrıların yüzde 95’inin gereksiz ve asılsız olması, gerçek hastalara ulaşımı aksatıyor. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde gelen çağrılara cevap veren İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, "Az önce gördüğünüz gibi 5 çağrı ile karşıladık. Bu çağrıların hiçbiri maalesef gerçek hasta tarafından aranan çağrılar değildi. 3 tane çağrı çocuklar tarafından yapıldı, 2’sinde de telefon açılıp kapatıldı. Kimisinde numara çıkmıyor. Bu özellikle sim kartı olmayan telefonları telefoncular test etmek için 112’yi arıyorlar. Bizim istatistiğimize göre de yüzde 95’in üzerinde maalesef asılsız çağrılar alıyoruz. Bizim istatistiklerimize göre de günde 3 bin 500 çağrının 75’i gerçek vaka çağrısı oluyor. Bu da yüzde 95'lik bir asılsız çağrıyı kapsıyor. Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecektir. Yanlış ihbarlar gerçekten acil bir hastanın mağdur kalmasına neden olabilmektedir" açıklamalarını yaptı.



GEREKSİZ ARAMALAR...

Gereksiz aramalarda bulunanlara çağrıda bulunan Uzun, "Yarın öbür gün kendi başlarına Allah göstermesin acil bir durum gelebilir. Bizim 112 personellerimize ulaşamayabilirler ve bir gecikme yaşanabilir. Bunun bilincinde olsunlar ve lütfen 112’yi gereksiz yere telefon test etmek için yapmasınlar. Çocuklarına telefonlarını verirken de 112’yi aramadıklarından emin olsunlar" diye konuştu.

112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde 20 personelin aktif olarak çağrıları karşıladığını da anlatan Uzun, "112’de 115 personelimiz, 6’sı UMKE, 3’ü kar paletli ambulans olmak üzere 42 karasal ambulans sahada aktif olarak hizmet vermektedir. Fiziki olarak ta Komuta kontrol merkezimiz hazır. Çağrı düştükten sonra 1 dakika içinde ambulansın çalıştırılıp hareket edecek şekilde ve bunların hepsini de biz sistem üzerinden takip ediyoruz. Olası bir durumda ses kayıtları da 5 yıllığına kayıt ediliyor" ifadelerini kullandı.



TELEFONU ÇOCUKLARDAN SAKININ!

112 Acil Tıp Teknisyeni Şeyda Tüten ise asılsız ihbarların çok olması nedeniyle gerçek vakaya ulaşmakta güçlük çektiklerini vurguladı. Yol ve yemek tarifi için bile arandıklarını dile getiren Tüten, "Bu şekilde bizi aradıkları için gerçek vakaya ulaşım süremiz uzuyor. Çoğu çağrıların çocuk aramaları olduğunu görüyoruz. Ebeveynler de çocukların ellerine telefonları vermeseler çok seviniriz. En azından gerçek vakalara hızlı bir şekilde ulaşım olur ve çağrı yoğunluğumuz olmaz. Bizim yükümüzde hafifler" şeklinde açıklamalarda bulundu .busabahmalatya.com