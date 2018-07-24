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Arguvan’da asfalt çalışmaları

Arguvan Belediyesi girişimleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan merkezinde asfaltlama çalışmalarına başlandı. 

Arguvan’da asfalt çalışmaları

Arguvan Belediyesi girişimleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan merkezinde asfaltlama çalışmalarına başlandı. 

24 Temmuz 2018 Salı 13:18
Arguvan’da asfalt çalışmaları

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 
Asfaltlama çalışması yapan ekibe teşekkür eden Başkan Kızıldaş, çalışmalar sonrasında ilçe çehresinin değişeceğini söyledi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArguvanAsfalt çalışmasıMehmet Kızıldaş
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