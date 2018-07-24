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Arguvan’a mobil kesimhane yapılıyor

Arguvan’da mobil kesimhanenin yapımında sona gelindi. Modern kesimhane en geç 20 gün içinde faaliyete geçecek.

Arguvan’a mobil kesimhane yapılıyor

Arguvan’da mobil kesimhanenin yapımında sona gelindi. Modern kesimhane en geç 20 gün içinde faaliyete geçecek.

24 Temmuz 2018 Salı 10:33
Arguvan’a mobil kesimhane yapılıyor

Arguvan’a mobil kesimhane yapılıyor. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Arguvan’da bölgede olmayan ve burada yaşayan insanlarımızın hijyenik et ihtiyaçlarını karşılayacak mobil kesimhaneyi de ilçemize kazandırdık. Arguvan’ımızın önemli ihtiyaçlarından birisi mezbahana ihtiyacıydı. Arguvan’da kesim yapılamıyordu. Özellikle yaz aylarında sokak aralarında uygunsuz hayvan kesimleri yapılıyordu. Modern ve hijyenik ortamlarda kesim yapılmasını sağlamak sıkıntı çekiyorduk. Soğutucu araçların olmaması ciddi bir eksiklikti. En kısa sürede bu kesimhane hizmete sunulacaktır. Burada bizlere desteklerini esirgemeyen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve Tarımsal Kalkınma Daire Başkanı Hilmi Öksöztepe’ye teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mobil KesimArguvanMehmet Kızıldaş
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