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Arapgir’de tekstil atölyesi açılıyor

Arapgir’deki istihdama katkı sunmak amacıyla Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı dikim atölyesi projesi sonuç verdi. 

Arapgir’de tekstil atölyesi açılıyor

Arapgir’deki istihdama katkı sunmak amacıyla Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı dikim atölyesi projesi sonuç verdi. 

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:31
Arapgir’de tekstil atölyesi açılıyor

Yurtiçi piyasaya ve yurtdışına ihraç edilecek olan yelek - montların dikimi Arapgir’de yapılacak. Konu ile ilgili olarak Başkan Cömertoğlu, firma yetkilileri ve atölyede çalışmak isteyen vatandaşlarla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirerek, tekstilde çalışmak isteyen kişilerden ön talep formlarının doldurulması istedi. Cömertoğlu önümüzdeki günlerde firma yetkililerince değerlendirme yapılarak ilk etapta 20-25 kişinin istihdam edileceğini, ilerleyen süreçte bu sayının arttırılarak çalışmaların devam edeceğini belirtti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArapgirHaluk Cömertoğlu
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