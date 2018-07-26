Arapgir’de tekstil atölyesi açılıyor

Yurtiçi piyasaya ve yurtdışına ihraç edilecek olan yelek - montların dikimi Arapgir’de yapılacak. Konu ile ilgili olarak Başkan Cömertoğlu, firma yetkilileri ve atölyede çalışmak isteyen vatandaşlarla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirerek, tekstilde çalışmak isteyen kişilerden ön talep formlarının doldurulması istedi. Cömertoğlu önümüzdeki günlerde firma yetkililerince değerlendirme yapılarak ilk etapta 20-25 kişinin istihdam edileceğini, ilerleyen süreçte bu sayının arttırılarak çalışmaların devam edeceğini belirtti.