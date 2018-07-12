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Arapgir’de kanalizasyon altyapı çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ederken, Arapgir ilçesi Konducak Mahallesi’nde 4 bin 500 metrelik kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları sürüyor.

Arapgir’de kanalizasyon altyapı çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ederken, Arapgir ilçesi Konducak Mahallesi’nde 4 bin 500 metrelik kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları sürüyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:59
Arapgir’de kanalizasyon altyapı çalışmaları

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Arapgir ilçesi genelinde çalışmalar yapıyoruz. İlçe merkezinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ilçemizin diğer mahallelerinde de ihtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Konducak Mahallesi’ne 4 bin 500 metrelik kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında mahallemizin kanalizasyon altyapısı yenilenmiş olacak. Ve böylece vatandaşlarımız daha sağlıklı ve temiz çevrede yaşayacaklar. Hedefimiz Malatya’nın tamamının içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenileyerek daha modern bir şehir inşa etmek. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MASKİArapgirKonducak Mahallesi
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