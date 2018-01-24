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ARAPGİR'DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Arapgir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından Arapgir’de Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

ARAPGİR'DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Arapgir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından Arapgir’de Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 16:31
ARAPGİR'DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Toplantıya Arapgir Belediye Başkan Vekili Ramazan Erdem, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevli personelleri, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevli personelleri, TARSİM Bölge Müdürlüğü Uzman Mahmut Karakayış, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan Tarım Sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik, gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. busabahmalatya.com
 

İHA

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ArapgirTarsimRamazan ErdemMalatyaBusabahmalatya.com
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