Araç sicil ve teslim işlemleri artık noterlerde yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Getirilen düzenleme ile daha önce trafik tescil birimlerinde yapılmakta olan yeni kayıt araç tescili, belge yenileme, plaka değişikliği işlemleri, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklere dair tadilatlar, kurumlardan gelen hak mahrumiyeti ekleme ve çıkarma işlemleri gibi hizmetler, artık noterlikler tarafından sağlanacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, araç sicil ve tescil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği`ne devir törenine katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Anıttepe Yerleşkesi`nde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, verimlilik kavramının giderek daha da önem kazandığı bir süreci hep birlikte yaşadığımızı belirterek, neredeyse ortaya konulan bütün teknolojik yenilikler, birey ve devlet ölçeğinde gelişme adı altında atılan bütün adımların esas itibariyle bir verimlilik artışı oluşturmaya odaklandığını ifade etti.