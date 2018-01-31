Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119529
ALTIN
161.980
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3343
EURO
4.6682

Araç sicil ve teslim işlemleri artık noterlerde yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan araç tescil ve sicil işlemlerinin noterlikler eliyle gerçekleşmesini sağlayan yönetmelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından imzalandı.

Araç sicil ve teslim işlemleri artık noterlerde yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan araç tescil ve sicil işlemlerinin noterlikler eliyle gerçekleşmesini sağlayan yönetmelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından imzalandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 17:34
Araç sicil ve teslim işlemleri artık noterlerde yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Getirilen düzenleme ile daha önce trafik tescil birimlerinde yapılmakta olan yeni kayıt araç tescili, belge yenileme, plaka değişikliği işlemleri, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklere dair tadilatlar, kurumlardan gelen hak mahrumiyeti ekleme ve çıkarma işlemleri gibi hizmetler, artık noterlikler tarafından sağlanacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, araç sicil ve tescil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği`ne devir törenine katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Anıttepe Yerleşkesi`nde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, verimlilik kavramının giderek daha da önem kazandığı bir süreci hep birlikte yaşadığımızı belirterek, neredeyse ortaya konulan bütün teknolojik yenilikler, birey ve devlet ölçeğinde gelişme adı altında atılan bütün adımların esas itibariyle bir verimlilik artışı oluşturmaya odaklandığını ifade etti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Araç Tescil Ve Sicil IşlemleriNoterlerde Yapılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı bomba saldırısında flaş gelişme!
Canlı bomba saldırısında flaş gelişme!
‘Pembe Otobüs’ için imza kampanyası 
‘Pembe Otobüs’ için imza kampanyası 
Yeşilyurt Belediyespor’un başarılı sporcularını ağırladı 
Yeşilyurt Belediyespor’un başarılı sporcularını ağırladı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim