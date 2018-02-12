APACIK, GÜN İSTEDİ

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci yarıyılının geçen hafta açılmasıyla birlikte servis araçları da sıkı bir denetimden geçiyor. Önceki yıllar isimleri olumsuzlukla anılan servis araçları üzerindeki algının yıkılması için bir açıklama yapacağını ve bunun için de kendisine 20 günlük bir süre verilmesini isteyen Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apaçık, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanların aldığı kararlarda eksikliklerin olduğunu ileri süren Başkan Apacık, bunu da çok iyi bildiklerini söyledi.

ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA VAR

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2’nci dönemin ilk haftasında denetimleri sıkı yaptığını dile getiren Başkan Apacık, şunları kaydetti:

“Servisçilerle ilgili alınan kararların içeriğinde büyük sıkıntılar var. Ben bu sıkıntıların neler olduğunu önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Çünkü yasal olarak almam gereken bazı bilgi ve belgeler var. Bu bilgiler elime geçtikten sonra 20-25 gün sonra bir açıklama yapacağım. Yapacağım bu açıklamadan sonra Türkiye genelindeki belediye başkanları, siyasi partiler, bakanlıklar ve emniyet güçleri bununla ilgili herhangi bir tedbir almazlarsa bundan sonra meydana gelebilecek problemlerin önü kesilmeyecek. Ancak emniyet güçlerimiz her dönem olduğu gibi bu dönemde de okulun ilk haftasında güzel bir denetim yaptı. Ben kendilerine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Okul alanlarında ve okul çevresinde çok güzel bir çalışma var. Özellikle S plakalı servis araçları üzerinde bir çalışma ve denetim var. Önümüzdeki haftalarda trafik ekiplerimiz korsan servislerle ilgili de bir mücadele vereceklerini biliyorum.”

YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE ARACIMIZ DENETLENDİ

Yapılan denetimlerden kimsenin rahatsız olmamasını isteyen Başkan Apacık, “Trafik Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği denetimleri izliyoruz ve biz de bunun takipçisi oluyoruz. ‘İlk bir hafta servis araçlarını denetleyecek ve bırakacaklar’ diye bir kaide yok. İlk hafta aldığımız bilgiler çerçevesinde servis araçlarının yüzde 90’ın üzerinde aracımız denetlendi. Şu anda yüzde 5, yüzde 10 denetlenmeyen aracımız var. Bununla ilgili de Trafik Şube Müdürümüzle bir çalışma yapacağız. Denetime takılmayan araçlar için de gerekli olan şeyleri yapacağız. Denetlemeye bizler de yardımcı olacağız. Yapılan denetimlerden hiçbir şekilde rahatsız değiliz. Özelikle yapılan bu denetimlerden esnaflarımız rahatsız olmasın. Yapılan denetimler gelecek için faydalı olacak” şeklinde konuştu.