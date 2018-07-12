AÖF'den ikinci üniversite şansı

Diğer taraftan, 2018-2019 öğretim yılı için planlanan internet başvuru ve kayıt tarihleri de açıklandı. İnternet başvuru tarihi 11 - 21 Eylül 2018, internet başvuru adresi http://aof.anadolu.edu.tr şeklinde.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştiriyor. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.

Yükseköğretim kurumlarının örgün/uzaktan eğitim programlarında okuyanlar veya mezun olanlar ile açıköğretim programlarından mezun olanların açıköğretim programlarına kaydolmalarına ilişkin esaslar şöyle:

“Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, ön lisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak, aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

Yukarıdaki koşullarda açık öğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.”

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI:

“Acil Durum ve Afet Yönetim,i Adalet,Aşçılık,Bankacılık ve Sigortacılık,Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,Coğrafi Bilgi Sistemleri,Çağrı Merkezi Hizmetleri,Dış Ticaret,Emlak ve Emlak Yönetimi,Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon,Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,İlahiyat (Arapça) İlahiyat,İnsan Kaynakları Yönetimi,İşletme Yönetimi,Kültürel Miras ve Turizm,Laborant ve Veteriner Sağlık,Lojistik Marka İletişimi,Medya ve İletişim,Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası,Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,Özel Güvenlik ve Koruma,Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi,Radyo ve Televizyon Programcılığı,Sağlık Kurumları İşletmeciliği,Sosyal Hizmetler,Spor Yönetimi,Tarım,Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri,Web Tasarımı ve Kodlama, Yaşlı Bakımı, Yerel Yönetimler.”

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI:

“Felsefe, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri”

İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI:

“Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi Lisans Programları: Havacılık Yönetimi, İşletme (İngilizce), İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi.”