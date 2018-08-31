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ANTEPLİ SOKAKTA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt yolunun Gedik Mahallesi bölümü ile şehir merkezinde Antepli Sokak’ta asfaltlama çalışmaları yaptı.

ANTEPLİ SOKAKTA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt yolunun Gedik Mahallesi bölümü ile şehir merkezinde Antepli Sokak’ta asfaltlama çalışmaları yaptı.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:54
ANTEPLİ SOKAKTA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

Malatya şehir merkezi başta olmak üzere ilçelerin tamamında yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yıpranan ve bozulan yolları da tekrar standartlara uygun hale getiriyor.

Yeşilyurt yolunun Gedik Mahallesi bölümünde altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar sıcak asfalt ile kaplandı. Eski Yeşilyurt ve Gündüzbey’in ulaşımını sağlayan yol tamamlanarak hizmete açıldı.

İLK OLARAK KAZI YAPILDI

Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 700 metre uzunluğundaki Antepli Sokak pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu. Yılların getirdiği aşım sonrası bozulan yolda ilk olarak kazı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yolu finişerle asfaltladı.

Cadde esnafı da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler. Bölge esnafı, “Caddemiz bozulmuştu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat sık sık esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Caddemizin sorunlarını kendisine ilettik. Başkanımız da olaya kayıtsız kalmadı. İlgilenerek caddemizin sorunlarını çözdü. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dediler. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Antepli SokakAsfalt çalışmaları
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