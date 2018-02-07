Antalya’nın "çaldır kapat" muhtarı hizmette sınır tanımıyor

Antalya’da bir muhtar, bilişim çağında mahalle sakinlerine mobil uygulamalar aracılığıyla hizmet götürüyor. Uluçay, hizmetlerinin çeşitliliğini bastırdığı bir kartvizitle de renklendirdi.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Muhtarı 62 yaşındaki Kemalettin Uluçay, yıllarca yaptığı şehiriçi otobüs esnaflığının ardından 9 yıl önce yaşadığı mahallesine muhtar olmaya karar verdi. Vatandaşın takdiri ile iki dönemdir muhtarlık görevini yürüten Uluçay, aynı zamanda işletmesini yaptığı tüp ve su bayisine açtığı muhtarlık ofisinde mahalle sakinlerine 24 saat hizmet etmeye çalışıyor. Alışılmışın dışında evrak işlemlerinden ücret almayan, hafta sonu çalışan, 24 saat telefonla ulaşılabilen muhtar Uluçay, bununla da yetinmedi 10’un üzerindeki vaat ettiği hizmeti kartvizitinin üzerine yazdırdı. İletişim çağında mobil uygulamaları da başarıyla kullanan muhtar Uluçay’ın kartvizitinde, ‘Mobil muhtarlık hizmetinize girmiştir, Alo Muhtar’ ’Telefonu çaldır kapat kontörün yoksa muhtar arar’,’ Evinizde elektriğinizde, suyunuzda, doğalgazınızda sorun varsa muhtarı arayınız’, ’Cenazeniz varsa muhtarı arayınız’,’ Başınız ağrırsa gripin gönderirim’, ’Cumartesi pazar günleri açığız’ ’Cenaze, imam, sınırsız evraklarınız evlere teslim edilir’,’İkametgah ve nüfus cüzdanı talep belgesi ücretsizdir’ yazıyor. Mobil uygulamaların yanında Kemalettin Uluçay, ofise gelenlerin de isteklerini alıyor.

Uluçay’a, sosyal paylaşım siteleri üzerinden de rahatlıkla ulaşanlar, sorunların çözümü noktasında cevap alabiliyor. Bu hizmetleriyle Uluçay’a çevresinde mobil veya dijital muhtar diye hitap edilmeye başlandı.

Kemalettin Uluçay, yaklaşık 10 bin nüfusu bulunan Muratpaşa ilçesinin Doğuyaka Mahalle Muhtarı olduğunu kaydetti. Belediye ile vatandaş arasında köprü olduklarının altını çizen Uluçay, mahalle sakinleri adına yaptığı hiçbir evrak ve işlem için ücret talep etmediğini vurguladı.

"Hizmetlerinden örnekler"

Elinden geldiğince vatandaşın hizmetinde olmaya çalıştığını vurgulayan Uluçay, "Her kesimden insanımıza ulaşmaya çalışıyorum. Telefonuma çağrı bırakan bir kişiye bile dönüş yapıyorum. Bakiyesi olmayabilir, o an acil bir sorunu olabilir. Elektrik, su, telefon, doğalgaz şirketlerinin numaralarını bilmeyebilir ama muhtarın telefonunu bilir. ’Muhtarım benim elektrik sorunum var’ dediği zaman biz onu gideriyoruz. Hangi vatandaşımızın sorunu varsa, o sorunu Whatsapp gruplarından yazarak çözmeye çalışıyoruz. Mobil muhtarlığı hizmete geçirdim" dedi.

"Ulaşmayan evrakların fotoğrafını atıyor"

Evde bulunmayan kişilerin muhtarlığa bırakılan evraklarını sahibine ulaşarak bildirdiğini ifade eden Uluçay, "Trafik cezası gelen bir kişinin belgesini postacı evinde olmadığı için bırakamıyor. Gelip bize bırakıyor. Ben de telefonla o kişiyi arayıp izin vermesi halinde belgesinin fotoğrafını çekip onlara gönderiyorum. Mobil muhtarlığın böyle çeşit çeşit kolaylıkları var. Bu muhtarlığı yapmasak vatandaşımızın haberi olmayabilir, mağdur olabilir. Belediyemizin aracılığıyla cenaze hizmeti ve imam kolaylığı da sağlıyoruz" diye konuştu.

Başı ağrıyana ilaç

Hizmetlerinde sınır tanımayan Kemalettin Uluçay, başı ağrıyan mahalle sakinlerine gripin gönderdiğini de belirtti. Karvizitine yazdığı yardım konularının dışında vatandaşlardan ilginç istekler de aldığını vurgulayan Uluçay, "Para isteyenler oluyor. Ama bütçemiz doğrultusunda küçük yardım yapıyoruz. Hastası olanları arabamla hastaneye götürüyorum" dedi.

"Mobil muhtar"

Ücretsiz işlem yapması ve hizmetlerindeki çeşitlilik nedeniyle bazı muhtarlar tarafından eleştirildiğini ifade eden Uluçay, "Biz mobil muhtar dediğimiz zaman tepki gösterenler oluyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden tepkiler aldım. Ben ücret almayacağımı söylüyorum. Buna da devam edeceğim. İki telefon hattım var ikisi de 24 saat açıktır. Vatandaşım bana ulaşamadığı zaman muhtarlık yapmama gerek yok. Hafta sonları dahi açığız. Vatandaşlarımızın Allah razı olsun demesi yeterli" ifadelerini kaydetti.

"Şanslıyız"

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Adem Sefer, muhtar Uluçay’ın mahalleye hizmet anlamında büyük bir çaba içinde olduğunu söyledi.

Çoğu mahallede muhtara saat 17.30’dan sonra ulaşamazken kendi muhtarlarına 24 saat ulaşabilme imkanına sahip olduklarını dile getiren Sefer, "Mobil mi desek ne desek bilemiyorum. Gece yarısı bile ulaşıp biten tüpümüzün yerine alabiliyoruz. Parası olmayanlara maddi yardım ve telefonunda bakiyesi olmayanı çağrı atmaları karşılığında geriye dönüş yapıyor. Böyle bir muhtarı bulduğumuz için şanslıyız" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Selfi Ünlü, çevreye duyarlılığından dolayı Uluçay’dan memnun olduklarını dile getirerek, "Atık yağları biriktiriyorum. Muhtarlığımızın oraya bırakıyorum. Geçen günlerde elektriğim kesildi, muhtarlıktan hemen ilgilendiler" dedi.