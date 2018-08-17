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Anne ve babalar kırmızı düdükle uyarılacak

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da başlatılan ‘Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesinin amacını anlatan Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Özellikle çocuklarımızın aracın içerisinde bulunan sevdiklerine trafik kuralı ihlallerini hatırlatmaları ve ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak, trafik güvenliğini sağlamak için bu kampanyayı başlattık” dedi.

Anne ve babalar kırmızı düdükle uyarılacak

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da başlatılan ‘Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesinin amacını anlatan Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Özellikle çocuklarımızın aracın içerisinde bulunan sevdiklerine trafik kuralı ihlallerini hatırlatmaları ve ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak, trafik güvenliğini sağlamak için bu kampanyayı başlattık” dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:29
Anne ve babalar kırmızı düdükle uyarılacak

Trafik kurallarına uymayan anne ve babaları artık kırmızı düdükle çocukları uyaracak. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ‘Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesi kapsamında dün Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekiplerince araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Polis Kantini’nin karşısında gerçekleştirilen etkinliğe Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Emniyet Müdür yardımcıları, Trafik Şubesi Müdür Vekili Resul Bulanık katıldı.

Etkinlikte konuşan Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşların yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri için her türlü asayiş ve trafik tedbirlerini aldıklarını söyledi.

PROJENİN AMACI…

Projenin amacını dile getiren Dr. Urhal, şunları kaydetti:

“Bu yönde özellikle trafikle ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından 14 Ağustos’ta çocuklarımızın aileleri ve sevdiklerine yaptırım oluşturmaları, kural ihlallerini önlemek için bu bayramda ‘Ben de trafik polisiyim hatalı sürücüye kırmızı düdük kampanyası’ başlattık. Bu kampanyadaki amacımız özellikle çocuklarımızın aracın içerisinde bulunan sevdiklerine trafik kuralı ihlallerini hatırlatmaları ve orada bir farkındalık meydana getirmektir. Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak, trafik güvenliğini sağlamak için bu kampanyayı başlattık. Bizler de Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu kampanyayı Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak hep beraber başlatmış oluyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın, güvenlikle, huzur ortamı içerisinde bayramlarını geçirmelerini, kazasız, belasız bayram geçirmelerini temenni ediyorum.” busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı DüdükAnne Ve Babalar
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