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Ankara’daki Afyonkarahisarlı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği yöneticileri, Ankara’da okuyan Afyonkarahisarlı üniversite öğrencileri ile Dernek Genel Merkezi’nde kahvaltı sofrasında buluştu.Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin Afyonkarahisar...

Ankara’daki Afyonkarahisarlı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği yöneticileri, Ankara’da okuyan Afyonkarahisarlı üniversite öğrencileri ile Dernek Genel Merkezi’nde kahvaltı sofrasında buluştu.Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin Afyonkarahisar...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:55
Ankara’daki Afyonkarahisarlı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği yöneticileri, Ankara’da okuyan Afyonkarahisarlı üniversite öğrencileri ile Dernek Genel Merkezi’nde kahvaltı sofrasında buluştu.

Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneğinin kahvaltısında mercimekli bükme, katmer, haşhaşella gibi Afyonkarahisar yöresel lezzetleri ile memleket özlemi bir nebze olsun giderilmeye çalışıldı. Kahvaltı sonrası bir konuşma yapan Dernek Genel Sekreteri Necmettin Can, "Sevgili gençler; 1975 yılında kurulan derneğimizin yeni yönetimi olarak Ankara’da hemşerilerimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla geçen hafta Anıtkabir Ahde Vefa ziyareti ve resmi tören ile başlayan, bugün siz gençlerimizle tanışmak, sorunlarınızı ve önerilerinizi dinlemek için düzenlediğimiz bu kahvaltı faaliyeti tüm özel günler başta olmak üzere mümkün mertebe sık sık gerçekleştirilecektir. Amacımız, yıllardır eksik olan birlik ve beraberliğin tesis edilerek dertlerimizi, sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi paylaşıp elimizden geldiğince birbirimize destek olarak sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmak, sevinçlerimizi ve mutluluklarımızı paylaşarak artırmak, ben, sen, o değil "biz" kavramını sağlayıp pekiştirmektir. Derneğimizde bilgisayar ve internet olanağı var, ayrıca kütüphanemizi de en yakın zamanda faaliyete geçirip kullanımınıza sunacağız. Bu imkanları sizler için hazırlıyoruz. Sizleri her türlü faaliyetlerimizde aramızda görmek istiyoruz. Yakın bir tarihte Firig Vadisi gezisi ve Çanakkale gezisi düzenleyeceğiz. Bu ve benzeri hiçbir faaliyetimizde sizden maddi bir talebimiz olmayacak. Ankara’da yalnız olduğunuzu düşünmeyin” diye konuştu.

Programa Dernek Genel Sekreteri Necmettin Can, Sayman İbrahim Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Ünal ev sahipliği yaptı. Faaliyete derneğin kurucu başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bodur, Mehmet Tekin Kütahya İlinden Yetişenler Derneği gençlik kolları başkanı ile çok sayıda Afyonkarahisarlı üniversite öğrencisi katıldı.
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