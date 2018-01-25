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Ankara-Kayseri karayolunda tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kırşehir’i etkisi altına alan şiddetli tipi nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.Karayolları ekipleri kara yolu üzerinde ulaşımın sağlıklı yapılabilmesi için çalışmalarını arttırırken karayolu üzerinde...

Ankara-Kayseri karayolunda tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kırşehir’i etkisi altına alan şiddetli tipi nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.Karayolları ekipleri kara yolu üzerinde ulaşımın sağlıklı yapılabilmesi için çalışmalarını arttırırken karayolu üzerinde...

25 Ocak 2018 Perşembe 22:02
Ankara-Kayseri karayolunda tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kırşehir’i etkisi altına alan şiddetli tipi nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri kara yolu üzerinde ulaşımın sağlıklı yapılabilmesi için çalışmalarını arttırırken karayolu üzerinde araç geçişlerine tipinin şiddetine göre izin verilmiyor.

Kırşehir’den Kayseri istikametine tipinin çok şiddetli olması nedeniyle gün içerisinde 20’nin üzerinde araç yoldan çıktı. Görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda trafik şube ekipleri yaptıkları yönlendirme ile sürücüleri dinlenme tesislerine yöneltti.

Sabah saatlerinde kapanan 76 köy yolu ise açıldıktan kısa bir süre sonra tipinin de etkisi ile yeniden kapandı. İl Özel İdare ekipleri ise köylerden şehir merkezine çok önemli olmadığı sürece çıkılmaması yönünde bilgilendirme yaptı.
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