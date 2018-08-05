AMELİYAT ÜCRETLERİ ARTTI

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,52 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,79 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 7,17 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, lokanta ve oteller (yüzde 2,40), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 2,08), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 1,36), ulaştırma (yüzde 1,35), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 0,62), alkollü içecekler ve tütün (yüzde 0,22), eğlence ve kültür (yüzde 0,08) harcama gruplarında artış gerçekleşirken; haberleşme (yüzde 1,21), giyim ve ayakkabı (yüzde 1,01), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 0,70), eğitim (yüzde 0,06) harcama gruplarında düşüş gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’de en yüksek artış yüzde 27,30 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Ulaştırma (yüzde 24,15), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 21,22), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 19,90), giyim ve ayakkabı (yüzde 19,09), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 18,10), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 13,96), lokanta ve oteller (yüzde 11,12), eğlence ve kültür (yüzde 8,23), eğitim (yüzde 6,74) artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.

AMELİYAT ÜCRETİ

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde ameliyat ücreti oldu. Ameliyat ücretinin ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 34,70), salatalık (yüzde 24,96), röntgen ücreti (yüzde 20,49), limon (yüzde 14,55), rakı (yüzde 11,27) oranında artış gösterdi.

DOLMALIK BİBERDE DÜŞÜŞ

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde dolmalık biber oldu. Dolmalık biberin ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 19,16), patates (yüzde 18,64), patlıcan (yüzde 15,21), erik (yüzde 15,21), pantolon (kadın için) (yüzde 5,34) oranında düşüş gösterdi.

ÜLKE GENELİ…

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış yüzde 2,26 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI



Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,28 ve haberleşmede yüzde 0,11 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 24,21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 20,32, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,24 ve lokanta ve oteller yüzde 13,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE TR32’DE OLDU



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 11,49 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 17,81 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,21 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti. busabahmalatya.com



Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. busabahmalatya.com