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Ambarcık Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Ambarcık Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:50
Ambarcık Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Ambarcık Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışması tamamlandı.

500 KİŞİLİK FOSSEPTİK İNŞA ETTİK

Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı bulunan Yazıhan ilçesi Ambarcık Mahallesi’nde 3 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız kapsamında 500 kişilik fosseptik inşa ettik. Mahallede gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımızla, mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. Karakaya Barajı’nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sağlıklı ve modern bir şehir inşa etmek için 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ambarcık MahallesiKANALİZASYON ÇALIŞMASI
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