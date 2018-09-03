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''Amacımız, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek''

Kale ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor. Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, ''Sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor.'' dedi. Akdemir,'' Amacımız, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek, yollarımızı daha da modernize edebilmek.'' ifadelerini kullandı.

''Amacımız, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek''

Kale ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor. Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, ''Sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor.'' dedi. Akdemir,'' Amacımız, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek, yollarımızı daha da modernize edebilmek.'' ifadelerini kullandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:26
''Amacımız, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek''

Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi Kayadumanlar Mezrası yolunda asfalt çalışması yapılıyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, ''Büyükşehir Belediyesiyle koordineli olarak sıcak asfalt kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın ne aşamada olduğunu görmek için sahadayız. Bu hizmeti Kale İlçemizde gerekli görülen diğer mahallelere de uygulayacağız. Bu nedenle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda gecesini gündüzüne katarak ilçemiz genelindeki yol çalışmalarında emeği geçen, katkısı bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Amacımız, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek, yollarımızı daha da modernize edebilmek. Halkımız güzel günlerde kullansın inşallah " diye konuştu.

SORUN VE TALEPLERİ DİNLEDİ

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kale Belesiye Başkanı Cemal Akdemir, sorun ve talepleri de dinledi. Öte yandan mahalle sakinleri ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını kaydederek, Başkan Akdemir'e teşekkür ettiler. busabahmalatya.com

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