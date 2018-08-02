Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94687
ALTIN
197.983
DOLAR
5.0588
STERLİN
6.5943
EURO
5.8808

Altının gramı 200 TL’ye yaklaştı

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,20 lira oldu. 194 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 194,20 liradan, bin 278 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 299 liradan, 177 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 181 liradan, bin 249 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 269 liradan, 625 liradan alınan yarım ziynet 635 liradan ve 312 liradan alınan çeyrek ziynet 317 liradan satılıyor.

Altının gramı 200 TL’ye yaklaştı

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,20 lira oldu. 194 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 194,20 liradan, bin 278 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 299 liradan, 177 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 181 liradan, bin 249 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 269 liradan, 625 liradan alınan yarım ziynet 635 liradan ve 312 liradan alınan çeyrek ziynet 317 liradan satılıyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:06
Altının gramı 200 TL’ye yaklaştı

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok yükseldi. Bu durum bizi etkiledi. Vatandaşlar daha çok gram altın alıyor” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,9340 liradan, euro ise 5,7650 liradan dün güne başladı. 4,9320 liradan alınan dolar 4,9340 liradan, 5,7630 liradan alınan euro ise 5,7650 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,9110 liradan, euro ise 5,7510 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 172,88 puanlık azalışla 96 bin 779 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,50, holding endeksi de 1,35 değer kaybetti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKuyumcuAltınGramDolarBorsa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Bitlis Valisi Malatya’yı ziyaret etti
Bitlis Valisi Malatya’yı ziyaret etti
392 araç trafiğe katıldı
392 araç trafiğe katıldı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim