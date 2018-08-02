Altının gramı 200 TL’ye yaklaştı

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok yükseldi. Bu durum bizi etkiledi. Vatandaşlar daha çok gram altın alıyor” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,9340 liradan, euro ise 5,7650 liradan dün güne başladı. 4,9320 liradan alınan dolar 4,9340 liradan, 5,7630 liradan alınan euro ise 5,7650 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,9110 liradan, euro ise 5,7510 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 172,88 puanlık azalışla 96 bin 779 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,50, holding endeksi de 1,35 değer kaybetti.