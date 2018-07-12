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Altında yükseliş

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191 lira oldu. Altında yükseliş olduğu belirtiliyor.

Altında yükseliş

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191 lira oldu. Altında yükseliş olduğu belirtiliyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:37
Altında yükseliş

190,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 191 liradan, bin 257 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 277 liradan, 174 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 178 liradan, bin 229 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 249 liradan, 614 liradan alınan yarım ziynet 624 liradan ve 307 liradan alınan çeyrek ziynet 312 liradan satılıyor.

DÜĞÜN SEZONU

Altındaki bu durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları yükseliyor. Dolarda düşme olmasına rağmen altının yükselmesi düşündürücü. Öte yandan düğün sezonu olduğu için altına talep de çok. Vatandaşlar her gün gelip fiyat soruyorlar” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,7180 liradan, euro ise 5,5350 liradan dün güne başladı. 4,7160 liradan alınan dolar 4,7180 liradan, 5,5330 liradan alınan euro ise 5,5350 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,6990 liradan, euro ise 5,5020 liradan satılmıştı.

SELAHATTİN BAYRAK

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AltınFiyatlarıYükselişMalatya
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