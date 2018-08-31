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Altın yükselmeye devam ediyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,20 lira oldu.

Altın yükselmeye devam ediyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,20 lira oldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:03
Altın yükselmeye devam ediyor

250 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 250,20 liradan, bin 648 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 669 liradan, 228 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 232 liradan, bin 610 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 630 liradan, 805 liradan alınan yarım ziynet 815 liradan ve 402 liradan alınan çeyrek ziynet 407 liradan satıldı.

SİRKÜLASYON AZALDI

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok yükseldi. Bu durum piyasadaki sirkülasyonu azalttı. Vatandaşlar genelde gram altına yöneliyor. Düğün yapanlar ise resmen şok yaşıyor” diye konuştu. busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaAltın
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