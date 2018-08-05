Altın yatırımcısı kazanıyor

197,30 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 197,50 liradan, bin 300 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 321 liradan, 180 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 184 liradan, bin 270 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 290 liradan, 635 liradan alınan yarım ziynet 645 liradan ve 318 liradan alınan çeyrek ziynet 323 liradan satılıyor.

ALTIN YATIRIMCISI KAZANDI

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Gram altına olan talep arttı. Altın yatırımcısı ise ciddi oranda kazandı” dedi.

Serbest piyasada dolar 5,11 liradan, euro ise 5,9260 liradan güne başladı. 5,1080 liradan alınan dolar 5,11 liradan, 5,9240 liradan alınan euro ise 5,9260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,0550 liradan, euro ise 5,8850 liradan satılmıştı. busabahmalatya.com