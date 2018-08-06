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ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI ASFALTLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak bağlantı yollarından biri olan Alparslan Türkeş Bulvarı’nda asfaltlama çalışmaları yaptı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI ASFALTLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak bağlantı yollarından biri olan Alparslan Türkeş Bulvarı’nda asfaltlama çalışmaları yaptı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:44
ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI ASFALTLANDI

Yeni Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Hastanesi, Yeni Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kapalı Spor Salonu’nun yapıldığı bölgede ulaşımı önemli derecede rahatlatacak olan Alparslan Türkeş Bulvarı sıcak asfalt ile kaplandı.7 bin 92 ton asfaltın kullanıldığı bulvar nezih bir görünüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi bulvar üzerine TCDD iş birliğiyle köprülü araç üst geçidi de yapmıştı. Kaba inşaatı TCDD tarafından yapılan üstgeçitte Büyükşehir Belediyesi altyapı, yan yollar, perde duvar, aydınlatma, korkuluk ve çevre düzenleme çalışmaları yapmıştı.

KENT İÇİ ULAŞIMIN ÖNEMLİ AKSLARINDAN BİRİ

Galericiler Sitesi, Yaş sebze ve meyve hali, mahrukatçılar sitesi başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan bulvar, kent içi ulaşımın önemli akslarından biri.Bölgede yaşayan vatandaşlarda yapılan çalışmalardan memnun. Bulvarın çok hızlı bir değişime uğradığını belirten bölge halkı, “Çok değil bundan 10 yıl önce burası çok farklı bir yerdi. Alparslan Türkeş Bulvarı’nın açılmasıyla birlikte burada değişim başladı. Bu yıl içerisinde Topsöğüt, Şahnahan gibi yerleşim yerlerinin ulaşımını sağlayan yola köprülü üst geçit yapıldı. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Devamında da Büyükşehir Belediyemiz yolu asfaltladı. Ortaya güzel bir iş çıktı. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dediler. (Bülten)

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