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Almanya'daki çocuklarına 17 yıldır ulaşamıyor

Malatya’da yaşayan Boyraz Karademir, yıllar önce Almanya’da evlendiği ve daha sonra ayrıldığı eşinden olan 2 çocuğuna ulaşmak için mücadele veriyor. Eşinden boşandıktan sonra sınır dışı edilerek Malatya'ya dönen Karademir 17 yıldır çocuklarına ulaşamıyor. 

Almanya'daki çocuklarına 17 yıldır ulaşamıyor

Malatya’da yaşayan Boyraz Karademir, yıllar önce Almanya’da evlendiği ve daha sonra ayrıldığı eşinden olan 2 çocuğuna ulaşmak için mücadele veriyor. Eşinden boşandıktan sonra sınır dışı edilerek Malatya'ya dönen Karademir 17 yıldır çocuklarına ulaşamıyor. 

26 Ekim 2018 Cuma 11:46
Almanya'daki çocuklarına 17 yıldır ulaşamıyor

Turist olarak 1990 yılında Almanya’nın Berlin kentine giden Boyraz Karademir, burada tanıştığı Leyla Kaçar ile evlendi. Almanya’da oturma izni almak içinde başvuran Karademir’in bu süre zarfında Ebru ve Berrin adında iki kızı dünyaya geldi. Ancak aradan geçen süre zarfında eşinin kendisinden boşanmak istemesi üzerine hayatı altüst olan Karademir, 3 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Henüz oturum izni almadan eşi ile boşanması sonrası polis tarafından yakalanan Karademir, sınır dışı edilince memleketine geldi. 
Yaklaşık 2 ay sonra Almanya’dan gelen telefonla ikinci şoku yaşayan Boyraz Karademir, ayrıldığı eşinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini öğrendi. O dönem yaşları küçük olan kızlarını almak için Almanya’ya gitmek isteyen Karademir’in bu girişimi de sonuçsuz kaldı. Başkonsolosluğa giden Karademir’e Almanya’ya gitmek için vize verilmeyeceği iletildi. Bunun üzerine kızlarının Türkiye’ye gönderilmesini isteyen acılı babaya, Alman yetkililerden yine olumsuz cevap geldi. 
Alman kanunlara göre çocukların velayetinin kendisine verilmeyeceğini ifade eden Karademir, çocuklarının o günden bu yana hükümetin gözetiminde yurtlarda kaldığını söyledi. 
Kızı Ebru’nun 23, Berrin’in ise şu an 22 yaşında olduğunu söyleyen Karademir, “Çocuklarımı almak için vize almak istedim ancak o ülkeye kaçak girdiğimden dolayı bana vize vermediler. Yazdığım yazılara cevap vermediler. 17 yıldan fazladır kızlarını göremiyorum yetkililerden devlet büyüklerimden yardım bekliyorum" diye konuştu. 

İHA

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Malatya
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