Albayrak, TMMOB Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Trakya Bölge Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odası Trakya Bölge Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Kimya Mühendisleri Odası Trakya Bölge Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlendi. Divan heyetinin seçimi, saygı duruşu, konuk konuşmacıların kürsüye daveti, çalışma raporunun okunması, adayların belirlenmesi, dilek ve temennilerin belirtildiği toplantıda Başkan Kadir Albayrak konuşma yaptı.