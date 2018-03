Aktaş, ‘AK’ gençlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçe gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelerek, siyasi tecrübelerini aktardı.

Samimi havada geçen buluşmada, Başkan Aktaş, görüş ve düşüncelerini gençlerle paylaştı. Gençlerin de fikirlerini dile getirdiği toplantıda Başkan Aktaş, gençlerin siyasette olmasının hem ülke, hem de kendi gelişmeleri açısından önemli olduğunu söyledi. Her insanın bulunduğu yerden ülkeye katkı sunmasının önemine işaret eden Başkan Aktaş, siyasetin ufuk açtığını, insanların bilgi dağarcığını geliştirmede yardımcı olduğunu belirtti. Yaşlısından gencine, erkeğinden kadınına ve engellisine kadar her kesimden insanın siyaset vasıtasıyla bir görüş etrafında buluşup sinerji oluşturduğunu söyleyen Başkan Aktaş, siyasetin insana maddi bir katkısının bulunmadığını, bireye çevre yapıp vizyonunu geliştirme imkanı sağladığını anlattı. Yerel yönetimlerde para, personel ve projenin önemine değinen Başkan Aktaş, bu üç konunun ahenkli sürdürülmesi halinde belediyeciliğin keyifli bir iş olduğunu, vakit ve saati bulunmadığını, işin severek yapılması gerektiğini söyledi. Konuşmasında Bursa’da yaşayan her bireyin şehri düşünmesi gerektiğini vurgulayan Aktaş, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 60 yaşındaki adamın bir genç gibi, 20 yaşındaki bir gencin de ileri yaşlardaki insan gibi olaylara bakması mümkün değildir. Herkes birbirini burada tamamlıyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dava adamı ve dünya lideriyle birlikte siyaset yapmak herkese nasip olmaz. Bu konuda nasiplenmiş insanlarız. AK Parti Genel Başkanı’nın müthiş bir ufku var. 80 milyonluk Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Afrika’yı izliyoruz. Önemli bölgelerin umudu Türkiye oldu. Onlara yetişiyoruz. GSMH’sine göre en çok yardım yapan ülke Türkiye” dedi.