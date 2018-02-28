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AKOM’dan "buzlanma ve don" uyarısı

İstanbul’da beklenen kar yağışı ve soğuk hava uyarılarının ardından bir uyarı da AKOM’dan geldi. AKOM, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin beklendiğini bildirerek, trafikte buzlanma ve dona karşı sürücüleri uyardı.

AKOM’dan "buzlanma ve don" uyarısı

İstanbul’da beklenen kar yağışı ve soğuk hava uyarılarının ardından bir uyarı da AKOM’dan geldi. AKOM, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin beklendiğini bildirerek, trafikte buzlanma ve dona karşı sürücüleri uyardı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 19:12
AKOM’dan "buzlanma ve don" uyarısı

İstanbul’da beklenen kar yağışı ve soğuk hava uyarılarının ardından bir uyarı da AKOM’dan geldi. AKOM, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin beklendiğini bildirerek, trafikte buzlanma ve dona karşı sürücüleri uyardı.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren aralıklarla İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havanın gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Soğuk havaya karşı yapılan uyarıların ardından bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) geldi. AKOM’dan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur öğle saatlerinden itibaren kırsal bölgelerimizde kar, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre yağışın bu akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı şeklinde Perşembe sabah saatlerine kadar devam etmesi, ardından bölgemizi terk etmesi bekleniyor. İstanbul’da Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı meydana geleceğinden trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi meteorolojik tahminlere göre tüm vatandaşların hava koşullarından sorun yaşamaması için tedbirler aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul şirketleri İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri AKOM’da görev yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi, 7 bin personel ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak. 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında 363 müdahale noktasıyla kışa hazır bekletiliyor” denildi.
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