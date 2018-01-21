Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
Flaş Haber
Afrin harekatında son durum!
Kapat

AKOM’da bulunan iş yerleri ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) bulunan iş yerleri ihaleye çıkıyor.Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer alan ofis ve dükkanlar için 25 Ocak Perşembe günü...

AKOM’da bulunan iş yerleri ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) bulunan iş yerleri ihaleye çıkıyor.Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer alan ofis ve dükkanlar için 25 Ocak Perşembe günü...

21 Ocak 2018 Pazar 14:13
AKOM’da bulunan iş yerleri ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) bulunan iş yerleri ihaleye çıkıyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer alan ofis ve dükkanlar için 25 Ocak Perşembe günü saat 14.00’da yapılacak ihale açık teklif usülü olarak gerçekleştirilecek. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, 15 adet iş yeri ve ofisin ihalesinin yapılacağını ve iş yerleri için herhangi bir sınırlamanın olmadığını belirtti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında bulunan iş yerlerinin 25 Ocak Perşembe günü ihaleye çıkacağını hatırlatan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, “AKOM’da bulunan iş yerleri için 25 Ocak Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. Daha önce 13 adet iş yeri gerçekleştirdiğimiz ihalenin ardından sahipleriyle buluşmuştu. Şimdi ise alt kısımda bulanan 4 ve üst kısımda bulunan 11 iş yerinin ihalesini gerçekleştireceğiz. İş yerlerinin niteliği daha önce eczane olarak belirtmişken; şimdi bu şartı ortadan kaldırdık ve faaliyet alanı açısından serbest iş yeri olarak düzenledik” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaynarca’nın 41 mahallesine içmesuyu ulaştıracak proje tamamlandı
Kaynarca’nın 41 mahallesine içmesuyu ulaştıracak proje tamamlandı
Trabzon’da HES protestosu
Trabzon’da HES protestosu
DTK Başkanı Güven hakkında soruşturma
DTK Başkanı Güven hakkında soruşturma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim