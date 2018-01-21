AKOM’da bulunan iş yerleri ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) bulunan iş yerleri ihaleye çıkıyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer alan ofis ve dükkanlar için 25 Ocak Perşembe günü saat 14.00’da yapılacak ihale açık teklif usülü olarak gerçekleştirilecek. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, 15 adet iş yeri ve ofisin ihalesinin yapılacağını ve iş yerleri için herhangi bir sınırlamanın olmadığını belirtti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında bulunan iş yerlerinin 25 Ocak Perşembe günü ihaleye çıkacağını hatırlatan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, “AKOM’da bulunan iş yerleri için 25 Ocak Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. Daha önce 13 adet iş yeri gerçekleştirdiğimiz ihalenin ardından sahipleriyle buluşmuştu. Şimdi ise alt kısımda bulanan 4 ve üst kısımda bulunan 11 iş yerinin ihalesini gerçekleştireceğiz. İş yerlerinin niteliği daha önce eczane olarak belirtmişken; şimdi bu şartı ortadan kaldırdık ve faaliyet alanı açısından serbest iş yeri olarak düzenledik” dedi.