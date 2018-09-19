Ahilik Haftası Kutlanıyor

Malatya’da Ahilik Haftası kutlamaları başladı. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü ve ESOB tarafından bir etkinlik yapıldı. Dün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan etkinlik Halk Eğitim Toplantı Salonu’nda bir konuşma ve konferansla devam etti. Konferansa Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ilk konuşmayı TESK Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şevket Keskin aldı.

Ahilik Kültür Haftası’na bakıldığı zaman esnafın bayramı olduğunu dile getiren Keskin, ne yazık ki yıllarca bu Ahilik Kültür Haftası’nı yaşatmaya çalıştıklarını ancak esnafın bu konuya pek alaka ve ilgi duymadığını söyledi.

AHİLİK KÜLTÜRÜ BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

Esnafın hiçbir zaman kendi bayramına sahip çıkmadığını ileri süren Başkan Keskin, “Esnaf ve sanatkârlar hiçbir zaman kendi bayramına, kendi haftasına ilgi alaka göstermedi. Ahilik kültürü bir yaşam biçimidir. Dürüstlük, kardeşlik, dostluk var” diye konuştu.

Ülkenin zor durumdan geçtiğini söyleyen Başkan Keskin, “Gençlerin ahilik kitapları okumalarını diliyorum. Ahilik nedir bunu çok iyi öğrenin. Aslında bu işi çocukların, gençlerin yapması gerekir. Saygıyı, sevgiyi ve sabrı unutmamalıyız. Bu kültürün başında da bunlar gelir. Esnafın sorunları konusunda Öznur Hanım ve Veli Ağbaba bizlere çok destek oldu. Ne zaman esnafın sorunu olsa, çözmüşlerdir. Bu Ahilik Haftası’nın esnafımıza ve sanatkârlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Birçok badire atlattık, bundan sonra da bu badireleri bu genç nesille atlatacağız. Biz Türkiye Cumhuriyetinin bayrağını düşürmeyeceğiz, vatanını böldürmeyeceğiz. Ölürüz ama vatanımızı asla ama asla kimseye çiğnetmeyiz” şeklinde konuştu.

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TANITILMASI HEDEFLENİYOR

Ahiliğin tanımını yapan Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ da, “Her yıl kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleriyle; ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların meslek kuruluşlarında yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir. Ahilik; Anadolu Selçukluları zamanında Anadolu’da Türk esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan teşkilata verilen isimdir. Ahilik, 13. Yüzyılda Anadolu’da oluşan sosyal ve kültürel ortamda, o dönemde ‘fütüvvet’ teşkilatına bağlı olarak kurulmuştur. Ahilik; güzel ahlakı, sevgi, ve saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, herkesin kendi sanatıyla yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı göstermeksizin herkese eşit davranmayı örgütleyen bir sistemdir. Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin düşünceleri ve ahilik geleneği yüzyıllardır geçerliliğini korumakta, günümüzün ihtiyacı olan doğruları gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİMİZ BU BAYRAĞI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAK

Bugünkü programın ayrı bir güzelliği olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “Başkanımız, Ahilik kültürü kutlamalarını geçmişte Şire Pazarı’nda yaptı. Orada çok farklı ve güzel programlar oluyordu ama bugün ki program ayrı bir güzel. Çünkü gençlerimizle birlikteyiz. Asıl Ahiliği devam ettirecek olan bu bayrağı çok daha yükseklere taşıyacak gençlerimizdir. Bugün ki kutlama ayrı bir anlam ifade ediyor, bundan dolayı da gençlerimizi kutluyorum. Bizler bu bayrağı büyüklerimizden aldık, çok mücadeleler ettik, bu bayrağı gençlere vereceğiz ve onlar çok daha ileriye, çok daha yükseklere taşıyacak” diye konuştu.

BU KÜLTÜRÜMÜZÜ GİTTİKÇE KAYBEDİYORUZ

Ahiliğin çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, şunları kaydetti:

“Ahilik çok önemli bir kurum. 13.yy Avrupa’da Ortaçağ yaşanırken, Anadolu’da hiçbir kurum yokken, Anadolu’da yetişen insanlar ticarete esnaflığa kurallar koyarak yönetmeye çalışıyor. Kültürümüzle gurur duymamız gerekiyor, örnek almalıyız. Ahi Evren 13.yy dünyaya örnek olmuş bir insan. Aynı şekilde Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Mevlana’nın kıymetini bilmeliyiz. Dünyaya örnek olmuş insanlar. Para Malatya’da yaşayan esnafın cebine girmiyor. Milli ve yerli üretime geçmeliyiz, Mecliste Hükûmete çok büyük işler düşüyor. Ama yerel yönetimlere de görevler düşüyor, bizim de eksikliklerimiz var. Esnaf sayıları gittikçe azalıyor, temel sebebi zincir mağazalarının en küçük mahalleye kadar mağaza açması. Büyük zincir mağazalarının kazandığı paralar ülkemizde kalmıyor. Bizim amacımız eleştirmek değil bir milletvekili olarak, bir esnaf çocuğu olarak düşüncelerimi paylaşmak.”

KARDEŞLİK DUYGULARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın esnafa verdiği önemi dile getiren AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Ahilik kavramını önce bizler öğrenmeliyiz ki sonra yayalım. Arapça kardeşim anlamını geliyor Anadolu’yu ana yurt yapmasında etkili olan, Osmanlı Devletinin kurulmasına vesile olmasına kardeşlik duyguları etkili olmuştur. Ahilik birçok anlama gelmektedir kardeşlik, eli açık, kapısı açıktır, sofrası açıktır. Gönül kapısı dışarıdan açılmaz tokmak yoktur, eğer istiyorsa içerden açılır” ifadelerini kullandı.

DEVAM ETTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

Son olarak söz alan Malatya Valisi Ali Kaban da, “Ahilik bir yönüyle kardeşlik, diğer yönüyle de pabucunu dama atacak kadar sert bir sistem prensipleri olan bir teşkilat. 21. yüzyılda toplumsal dönüşüm çağında devam ettirilmesi gerekiyor. Bizler de güzel bir sistemle devam ettireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Malatya’da yılın usta, kalfa, çırağına ödülleri verilerek, yılın ahisine şed kuşağı giydirildi.