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Ağrı’ya Mart ayında kar sürprizi

Ağrı’da son günlerde etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Baharın beklendiği kentte kış bir kez daha yüzünü gösterdi.Son yılların en az kar yağışını gören Ağrı’da vatandaşlar Mart ayının ortalarında...

Ağrı’ya Mart ayında kar sürprizi

Ağrı’da son günlerde etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Baharın beklendiği kentte kış bir kez daha yüzünü gösterdi.Son yılların en az kar yağışını gören Ağrı’da vatandaşlar Mart ayının ortalarında...

09 Mart 2018 Cuma 15:56
Ağrı’ya Mart ayında kar sürprizi

Ağrı’da son günlerde etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Baharın beklendiği kentte kış bir kez daha yüzünü gösterdi.

Son yılların en az kar yağışını gören Ağrı’da vatandaşlar Mart ayının ortalarında kar sürpriziyle karşılaştı. Öğleden sonra aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Çiftçilik yapan Ahmet Kaya adlı vatandaş karın tarım alanlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, karın bereket olduğunu söyledi. Kaya, "Yağan kar memleketimize bereket getiriyor. Bizim için sürpriz oldu. Çok güzel bu yüzden kar yağarken biz de geziyoruz. 1 saattir kar yağıyor, inşallah daha fazla yağar" dedi.
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