Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110688
ALTIN
178.120
DOLAR
4.1108
STERLİN
5.8896
EURO
5.0847

Ağrı’da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Ağrı’da emniyetteki işlemleri tamamlanan 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen uçağın arızalanması nedeniyle 2 saat süren gecikmenin ardından Kabil’e düzenlenen “charter” seferi ile sınır dışı edildi.İran üzerinden yurda kaçak...

Ağrı’da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Ağrı’da emniyetteki işlemleri tamamlanan 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen uçağın arızalanması nedeniyle 2 saat süren gecikmenin ardından Kabil’e düzenlenen “charter” seferi ile sınır dışı edildi.İran üzerinden yurda kaçak...

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:26
Ağrı’da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Ağrı’da emniyetteki işlemleri tamamlanan 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen uçağın arızalanması nedeniyle 2 saat süren gecikmenin ardından Kabil’e düzenlenen “charter” seferi ile sınır dışı edildi.

İran üzerinden yurda kaçak yollarla giriş yapan ve Ağrı’da güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra Ağrı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistanlı 227 kaçak göçmen, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde 4 otobüs ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. Havaalanı etrafında ve içerisinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, 227 göçmeni kontrol noktalarından geçirerek üst ve valiz araması yaptı. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu göçmenler saat 14.00’te sınır dışı edilmek üzere Ariana Afgan Havayolları uçağına bindirildi. Kalkışa hazırlanan uçak pistte bir süre ilerledikten sonra arıza verdi. Havaalanı personeli tarafından teknik arızası giderilen uçak 2 saatlik gecikmenin ardından havalandı. 227 kişilik başka bir kaçak göçmen kafilesinin ise saat 01.00’de Afganistan’a gönderileceği öğrenildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EMİB Başkanı Kaya: “Süleyman Şah Türbesi’nin onarımına talibiz”
EMİB Başkanı Kaya: “Süleyman Şah Türbesi’nin onarımına talibiz”
“Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” sergisi açıldı
“Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” sergisi açıldı
Leylek köyü ‘Çıraklık Buluşması’na ev sahipliği yaptı
Leylek köyü ‘Çıraklık Buluşması’na ev sahipliği yaptı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim