AĞBABA’DAN GÜVENLİK YASASINA TEPKİ

Ağbaba açıklamasında, “AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim vaatleri arasında yer alan OHAL sürecinin sona erdirileceğine dair verilen sözleri yerine getirdiklerini belirtirken, gerektiğinde tekrardan OHAL ilan edileceğini de açıklamış oldu” dedi.

“SÜREKLİ OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ”

“Meclis oturumunda kabul edilen valiliklerin yeni görev ve yetkileri ülkemizin despotik bir rejim anlayışı ile yönetileceğinin açık kanıtıdır” diyen Veli Ağbaba, “Valiler kendilerine tanınan yeni yetkiler çerçevesinde bundan sonra ‘Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecektir.’ Ayrıca Valiler belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecektir. Valilere verilen bu yetkilerin tek bir anlamı vardır oda ülkenin sürekli bir Olağan Üstü Hal rejimi altında yönetilmesidir” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMA GÖZDAĞI VERİLİYOR”

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda yapılması ön görülen değişiklikler ile topluma adeta gözdağı verilmek istendiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Anayasal demokratik bir hak olan gösteri ve toplantı hakkı yeni dönemde adeta birer suç unsuru olarak gösterilmek istenmektedir. Yeni yasaya göre açık alanlarda düzenlenmek istenen toplantılar ile yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00'e kadar yapılabilecektir. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün gece vaktinin başlamasından sonra devam edeceği konusunda geçerli neden bildirilmişse açık yerlerde yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati en büyük mülki amirinin kararıyla en geç saat 24.00'e kadar uzatılabilecektir. Ayrıca yeni güvenlik yasası ile gözaltı süreleri 12 güne çıkartılırken, haklarında soruşturma başlatılan kişilerin eşleri ve çocukları da gözetim altında tutulacak, haklarında bilgi ve belge toplanacaktır. Bu şekilde yeni rejim de toplum adeta birer gözetim toplumuna dönüşecek, ülke tek adam eliyle göz hapsine alınacaktır. Korku ve baskı rejimi gündelik olağan bir hale gelecek, gerektiğinde insanlar her türlü tehditle sindirilmeye çalışılacaktır” sözlerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com