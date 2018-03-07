AĞBABA ELEŞTİRİDE BULUNDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliğinde (MESAM) mevcut yönetim kuruluna işten el çektirilip, yeni yönetim kurulu atanmasını eleştirdi.

“GÜFTE SARAY’DAN, BESTE YAVUZ’DAN”

MESAM’ın sanatçıların örgütlü gücü olduğunu belirten Ağbaba, “Dünyanın hiçbir yerinde halk için sanat yapanlar, iktidarın emir eri olmazlar. Şayet bir iktidar, türkülerden, şiirden, sinemadan, resimden, sanattan korkmaya başlamışsa biliniz ki o iktidarın sonu gelmiş demektir. Devletin televizyonunda yasak listesi yayınlatarak halkın türkülerine sansür koyan zihniyet, sanatçıların örgütünü de birilerini getirdiği gibi uyumlu hale getirmek istemektedir. Bundan böyle MESAM, güftesini Saray’ın, bestesini Yavuz Bingöl’ün yapacağı bir döneme girmiştir” dedi. busabahmalatya.com