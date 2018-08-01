AĞAÇTAN ENERJİYE

Yeni Sanayi Sitesi’ndeki ağaçlarda elde edilen talaş, kabuk gibi atıklar, Malatya Büyükşehir Belediyesi “Entegre Çevre Tesisi”nde enerjiye dönüşecek. Hem esnaflara hem de Malatya’ya büyük bir kaynak oluşturacak bu konu hakkında konuşan Malatya Ağaç Sanatkarları Odası Başkanı Mahmut Kavuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayideki esnafların yıllardan bu yana gelen en büyük probleminin talaş, odun atıkları, kavak kabukları olduğunu ifade eden Başkan Kavuk, bu atıkların çöplere, sahalara, tarlalara atıldığını söyledi.

PRENSİP ANLAŞMASI YAPTIK

Talaş, kabuk ve odun atıklarının enerjiye dönüşebileceğini gördüklerini belirten Başkan Kavuk, “Talaş, kabuk alıp gidenler parasını ödemiyordu. Bedava bir şekilde esnaflarımızın malı heder oluyordu. Malumunuz Malatya’mızda çöpten bir enerji üretim yerimiz var. Bu tesisi gidip inceledik. Tesisin yöneticileriyle görüştük. Sanayide elde ettiğimiz talaş, kabuk ve atıkların bu tesiste kalori ölçümleri yapıldı. Ve enerjinin elde edilebileceği görüldü. Ve bir prensip anlaşması yaptık. Bu ürünlerin teslimatını enerji tesisine gerçekleştirmeye başladık. Şu anda sanayimizde atık olarak görülen tüm ürünler enerjiye dönüşmüş oldu. Bu da Malatya’mız için çok güzel ekonomik gelir” diye konuştu.

ESKİSİ GİBİ TALAŞA TALEP YOK!

“Sanayimizde şu anda bir çevre temizliği başladı” diyen Başkan Kavuk, şunları kaydetti:

“Sokaklarımızda kirli görüntülerin çoğunu atacağız. Sanayimizdeki odun, talaş, kabuk atıkları yıllım 25 bin ton olacak. Bu atıklardan da yıllık 2,5 milyon lira esnaflarımıza bir gelir olacak. Bu gelirde keresteci, mobilyacı, marangoz gibi ağaç işleriyle uğraşan 100’ün üzerindeki esnaf arasında paylaştırılacak. İhtiyacı olan vatandaşlar yine talaş, kabuk alacaklar. Malatya’da artık doğalgaz olduğu için zaten eskisi gibi talep yok. Bir traktör talaş 60 TL. Enerji santraline verildiğinde 3 ton olursa 300-400 TL’yi buluyor. Sanayimizde günlük enerji sahasına 25-30 ton sevkiyat yapacağız. Böylece hem bir gelir elde edeceğiz hem de büyük bir çevre temizliği yapacağız.” busabahmalatya.com