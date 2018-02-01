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Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinden Afrin Harekatına destek

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri ve personeli Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla bir süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Operasyonu”nda görev alan askerlere destek olmak...

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinden Afrin Harekatına destek

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri ve personeli Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla bir süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Operasyonu”nda görev alan askerlere destek olmak...

01 Şubat 2018 Perşembe 17:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinden Afrin Harekatına destek

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri ve personeli Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla bir süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Operasyonu”nda görev alan askerlere destek olmak için yazdıkları mektupları ve Afyonkarahisar’a has yöresel ikramları teslim etmek üzere Suriye sınırına hareket etti.

AKÜ Rektörlüğünün desteği ile Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve öğrenci topluluk ve kulüpleri tarafından başlatılan proje ile öğrenciler ve üniversite personeli tarafından Zeytin Dalı Operasyonunda görev alan Mehmetçiklere hitaben mektuplar yazıldı. Toplanan mektuplar ve Afyonkarahisarlı işadamlarından alınan sucuk, lokum ve maden suyu gibi ikramlar AKÜ Rektörlüğü önünde düzenlenen törenle sınıra uğurlandı.

Törende konuşan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, “Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Öğrencileri Mehmetçik ile El Ele” sloganıyla gerçekleştirilen ve Mehmetçiğe moral vermesi adına yazılmış binin üzerinde mektup ile ikramların yetkililere elden teslim edileceğini belirtti. Solak, Mehmetçik ile El Ele kampanyasına destek verdiklerini ifade etti. Afrin’de mücadele eden askerlere moral vermek istediklerini kaydeden Solak, “Afrin’de tüm terör örgütlerine karşı mücadele eden Mehmetçiğimize öğrenci mektupları ile manevi desteğimizi, hayırsever vatandaşlarımızın katkısı ile Afyonkarahisar lezzetlerini götürüyoruz. Maddi ve manevi desteğimizi bu vesile ile duyurmak istiyoruz. Buradan hareketle şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Bu mücadelede devletimizin ve ordumuzun başarılı olacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Allah cephede mücadele eden ordumuzun, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

“Mektuplar elden teslim edilecek”

Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir ise Mehmetçiğe mektup götürdüklerini ve bu mektupların Türkiye’nin farklı illerinden eğitim görmek ve çalışmak için AKÜ’yü tercih etmiş binden fazla öğrenci ve personel tarafından yazıldığını dile getirdi. Mehmetçiğin yüzünde tebessüm oluşturmak istediklerini söyleyen Özdemir, “Bu uğurda üniversitemizin bütün imkânlarını sunan Rektör hocama, üniversite yönetimimize ve Afyonkarahisar’da bizleri geri çevirmeyen hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah gideceğiz Mehmetçiğimizin yüzünde tebessüm olacağız ve döneceğiz. Yaklaşık bin civarı mektup yazıldı. Nasip olursa hepsini teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen kampanya ile bin kadar mektup ile beraber Afyon yöresel lezzetleri Mehmetçiğe taşınacak.
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