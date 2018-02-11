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Afrin’i vuran ÇNRA’lar havadan görüntülendi

Hatay sınırındaki birliklerde konuşlu olan Çok Namlulu Roket Atar’lar (ÇNRA) Afrin’deki terör örgütü YPG hedeflerini vuruyor.Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin...

Afrin’i vuran ÇNRA’lar havadan görüntülendi

Hatay sınırındaki birliklerde konuşlu olan Çok Namlulu Roket Atar’lar (ÇNRA) Afrin’deki terör örgütü YPG hedeflerini vuruyor.Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin...

11 Şubat 2018 Pazar 13:48
Afrin’i vuran ÇNRA’lar havadan görüntülendi

Hatay sınırındaki birliklerde konuşlu olan Çok Namlulu Roket Atar’lar (ÇNRA) Afrin’deki terör örgütü YPG hedeflerini vuruyor.

Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa’nın karşısındaki Afrin’in batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK’ya ait obüsler ve ÇNRA’lar ile vuruluyor.
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