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Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

Rize’nin Çayeli ilçesinde öğrenciler Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları gönderecek.Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan ana okulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Afrin’de yürütülen Zeytin...

Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

Rize’nin Çayeli ilçesinde öğrenciler Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları gönderecek.Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan ana okulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Afrin’de yürütülen Zeytin...

06 Mart 2018 Salı 10:57
Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

Rize’nin Çayeli ilçesinde öğrenciler Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları gönderecek.

Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan ana okulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere moral ve motivasyon vermek için toplamda 1453 tane mektup yazdı. Çayeli Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından, VakıfBank Anadolu Lisesi öncülüğünde başlatılan projede öğrenciler mektuplarında askerlerin arkasında olduklarını ve onlara destek olduklarını belirten cümleler kurdular.

Projeyi yürüten Çayeli Öğrenci Konseyi Başkanı Nevzat Çakır yapmış olduğu açıklamada projeyi Mehmetçiğe moral, motivasyon sağlamak amacıyla yaptıklarını söyledi. Çakır, açıklamasında, ‘’ Zeytin Dalı Harekatını icra eden askerlerimize bir nebze olsun moral ve motivasyon anlamında katkıda bulunmak istedik ve Rize, Çayeli’nden Mehmetçiğimize 1453 adlı mektup projesini başlattık. Mektuplarının içerisinde öğrenci arkadaşlarımız kendi fotoğraflarını gönderdiler, onlara güzel duygularını paylaştılar. Askerimize bir nebze olsun moral verebildiysek ne mutlu bize’’ ifadelerini kullandı.

VakıfBank Lisesi öğrencilerinden Duygu Adalı ise şehit haberi alınca ağladığını ve gururlandığını ifade ederek ‘’Mehmetçiğimize olan sevgimizi ve bağımlılığımızı göstermek için böyle bir proje düşündük. Projede Fetih 1453’den yola çıkarak anlamlı bir isim vermek istedik. Allah askerlerimize yardımcı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin inşallah. Anlımızın akıyla bu operasyondan başarıyla çıkacağız. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Her şehit haberi alınca ağlıyorum ve ayrıca gururlanıyorum. Onların yeri çok ayrı. Allah hiçbirini başımızdan eksik etmesin’’ dedi.

23 Şubat tarihinde başlayan proje 9 Mart, Çayeli’nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü gününde sona erecek.
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