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Afrin’de çatışma: Şehit ve yaralılar var

Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere sürdürdüğü...

Afrin’de çatışma: Şehit ve yaralılar var

Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere sürdürdüğü...

01 Mart 2018 Perşembe 17:58
Afrin’de çatışma: Şehit ve yaralılar var

Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye sevk edilen birlik, Raco bölgesinde teröristler ile çatışmaya girdi. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi

Yaralı askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldığı, bölgeye helikopterler sevk edildiği belirtildi.
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