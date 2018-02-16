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Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için mevlit okundu.Kahta’daki tarihi Ulu Camii’nde düzenlenen mevlit programına, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Garnizon...

Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için mevlit okundu.Kahta’daki tarihi Ulu Camii’nde düzenlenen mevlit programına, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Garnizon...

16 Şubat 2018 Cuma 18:06
Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için mevlit okundu.

Kahta’daki tarihi Ulu Camii’nde düzenlenen mevlit programına, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Garnizon Komutanı Ali Murat Ayşen, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Çalıkuşu ve vatandaşlar katıldı. Programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için mevlit okunarak dualar edildi.

Afrin bölgesinden cephede savarak şehit olan askerler için ve hala teröre karşı canlarını siper eden tüm güvenlik güçleri için dua edildiğini belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinden cephede savarak şehit olan askerlerimiz için ve hala teröre karşı canlarını siper eden tüm güvenlik güçlerimiz için dua ettik” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana tüm Kahtalıların büyük bir hassasiyetle ülkesine sahip çıktığını ifade eden Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Tüm Türkiye’de olduğu Kahta’da da tüm vatandaşlarımız birbirine kenetlenmiş durumda. Şehit haberlerini aldıktan sonra devletimize, ülkemize, milletimize, gelenek ve göreneklerimize uygun olarak hep beraber burada dua etme ihtiyacı duyduk. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahta’da gereken hassasiyeti en üst noktada gösteriyor ve gösterecekte. Buradan tüm katılan kardeşlerimize Kahtalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hep beraber, Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden beri bu hassasiyeti milli birlik ve beraberlik şuurunu gösteriyorlar. İnşallah bir daha böyle haberleri almayız. Kahta olarak hep beraber devletimizin ülkemizin askerimizin polisimizin güvenlik güçlerimizin yanındayız. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

Ülkenin huzuru ve vatanın bekası için TSK’nın Afrin bölgesinde terörle mücadele ettiğini ifade eden vatandaşlar, "Allah askerlerimizi korusun, terörü temizleyene kadar orada zaferler nasıp etsin. Bütün dualarımız askerlerimizledir” ifadeleriyle harekata destek verdi.

Mevlit programı, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’ın camiden çıkan vatandaşlara lokum dağıtması ile sona erdi.
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