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Afrin şehidinin naaşına 58 gün sonra ulaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesine 58 gün sonra ulaşıldı.TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun...

Afrin şehidinin naaşına 58 gün sonra ulaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesine 58 gün sonra ulaşıldı.TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun...

23 Mart 2018 Cuma 21:43
Afrin şehidinin naaşına 58 gün sonra ulaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesine 58 gün sonra ulaşıldı.

TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun 4’üncü gününde şehit olan ancak naaşına ulaşılamayan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesine 58 gün sonra ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesinin, sabah saatlerinde ailesinden alınan DNA testi ile uyum sağladığı bildirildi.

“Kayseri’ye şehit ateşi düştü”

Öte yandan, Batman’ın Hasankeyf ilçesi Kelecki köyü sınırları içerisinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdikleri çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan’ın acı haberi, Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan ailesine verildi.

Her 2 şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlanmaları bekleniyor.
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