AF YASASI EKİM AYINA YETİŞECEK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindekiler, dün Malatya Televizyoncu ve Gazeteciler Cemiyeti (MGTC) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı ile Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ilk konuşmayı MGTC Başkanı Fatih Avcı yaptı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde yeni Yönetim olarak bugün de 27. Dönem MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nu ağırladıklarını belirterek, MHP’nin uzun bir aradan sonra Malatya’dan milletvekili çıkartması Milletvekili Fendoğlu’nun büyük bir başarısı gösterdiğini söyledi.

DAHA ÖNCEDEN TANIDIĞIMIZ BİR İSİM

Başkan Avcı, “Sayın Vekilimiz, daha önceden tanıdığımız, bildiğimiz gerek esnaflığında gerek spor yöneticiliğinde tanıdığımız bir isim. Malatya’nın sevilen bedel ödemiş ailelerinden birini temsil ediyordu. Bu vesileyle kendisi bize hayırlı olsuna gelmişken ben de kendisine ‘hayırlı olsun diyorum” dedi.

Daha sonra söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, MGTC’nin yeni Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dileyerek, gördüğü kadarıyla Yönetimin çok genç bir ekipten oluştuğunu söyledi.

21 gün gibi kısa bir sürede kanunları hayata geçirdiklerini kaydeden Milletvekili Fendoğlu, şunları ifade etti:

“27. Dönem Milletvekili olarak Milliyetçi Hareket Partisi adına Malatya’dan seçildim. Bunda sahada bulunduğum süre içerisinde ben de benimle ilgili haberleri hiç bekletmeden Malatya’ya ve seçmenlere ulaştıran siz basınımızın güzide temsilcileri, burada da sizlere teşekkür etme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü seçimden sonra alelacele dönmedim. Mazbatayı almak için biraz geciktirdim. Teşekkür ziyaretlerine çıktım. Meclisten arandıktan sonra Meclise kayıt olmaya gittim. Yeminimizi de ettik şükürler olsun.”

‘ADINA CEZA İNDİRİMİ’ DERİZ

Bir gazetecinin Af Yasasıyla ilgili sorusuna cevap veren Milletvekili Fendoğlu, “Af Yasasıyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin seçim beyanında var. Ama bu 24 günlük süre içerisinde o tasarıyı hazırlayamadı. Tasarı şu anda çalışma aşamasında. Detaylarıyla birlikte kimsenin incinmemesi açısından çok teferruatlı bir şekilde taslak hazırlanıyor. O taslak zannedersem ekimde meclisin açılışına yetişecek. Ve Ekimdeki geçen yasalardan bir tanesi de Af Yasası olacak. Cumhurbaşkanının seçim öncesi afla ilgili bir söylemi oldu. Biz bunun adına ‘ceza indirimi’deriz. Geçer. Hangi suçlularının yararlanacağıyla ilgili detayı zaten Genel Başkanımız ve Komisyonda çalışan arkadaşlarımız bu belirlemişti katiller, PKK’lılar, FETÖ’cüler tecavüzcülere, çocuk istismarcıları, hayvan haklarını ihlal edenler af yasasına dahil edilmeyecek” şeklinde cevap verdi” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com