Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114578
ALTIN
171.141
DOLAR
3.9773
STERLİN
5.5910
EURO
4.8959

Adres sormak 1 TL

Kahramanmaraş’ta gününü Borsa Caddesi’nde dolaşarak geçiren 56 yaşındaki Nuri Yıldız, kendisine sürekli adres sorulmasından bıkınca çareyi ücretlendirmekte buldu.Dulkadiroğlu ilçesi Borsa Caddesi’nde gezen emekli Nuri Yıldız, insanların...

Adres sormak 1 TL

Kahramanmaraş’ta gününü Borsa Caddesi’nde dolaşarak geçiren 56 yaşındaki Nuri Yıldız, kendisine sürekli adres sorulmasından bıkınca çareyi ücretlendirmekte buldu.Dulkadiroğlu ilçesi Borsa Caddesi’nde gezen emekli Nuri Yıldız, insanların...

03 Nisan 2018 Salı 13:05
Adres sormak 1 TL

Kahramanmaraş’ta gününü Borsa Caddesi’nde dolaşarak geçiren 56 yaşındaki Nuri Yıldız, kendisine sürekli adres sorulmasından bıkınca çareyi ücretlendirmekte buldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Borsa Caddesi’nde gezen emekli Nuri Yıldız, insanların yanına gelerek kendisine adres sormasından bunalınca, "Adres sormak 1 lira, ısrar ederseniz 5 lira" yazısı astı.

Adres sorulmasından yorulduğunu söyleyen Yıldız, “Ben emekli bir insanım günümün büyük çoğunluğunu burada geçiriyorum, gün geçtikçe bana adres soranların sayısı artarak devam ediyor. Özellikle maliye, belediye ve valilik gibi kamu kurum ve kuruluşlarını soruyorlar. Günde ortalama 100 kişi adres soruyor. Ben de bu adres sorulma işinden yorulduğum için adres sormayı ücrete tabi tuttum. İnsanlar adres sorma işini adeta gelenek haline getirdi. Hiç kimse ne tabelaya bakıyor ne de yazıları okuyor, sormayı daha kolay görüyorlar" diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpeği ezen vicdansız sürücü kayıplara karıştı
Köpeği ezen vicdansız sürücü kayıplara karıştı
Afrin halkı rejimin kontrolündeki bölgelerden evlerine dönüyor
Afrin halkı rejimin kontrolündeki bölgelerden evlerine dönüyor
Ortaokul eskrim takımı milli olma yolunda
Ortaokul eskrim takımı milli olma yolunda

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim