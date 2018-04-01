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Adanalı şehitlerin kardeşleri birbiriyle evlendi

Hakkari’de 2016 yılında şehit olan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray’ın kardeşi Sümeyya ve şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen’in kardeşi Kazım dünya evine girdi.26 Haziran 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi...

Adanalı şehitlerin kardeşleri birbiriyle evlendi

Hakkari’de 2016 yılında şehit olan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray’ın kardeşi Sümeyya ve şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen’in kardeşi Kazım dünya evine girdi.26 Haziran 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi...

01 Nisan 2018 Pazar 09:38
Adanalı şehitlerin kardeşleri birbiriyle evlendi

Hakkari’de 2016 yılında şehit olan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray’ın kardeşi Sümeyya ve şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen’in kardeşi Kazım dünya evine girdi.

26 Haziran 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray şehit oldu. Aynı yıl 10 Temmuz’da ise Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde PKK’lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen şehit düştü. İki olayın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin her hafta düzenlediği toplantıya katılan şehit Mehmet Arslangiray’ın kız kardeşi Sümeyya (23) ile şehit Kamil Yelmen’in kardeşi Kazım (29) arkadaş oldu. Kamu kurumlarında memur olan çift, arkadaşlıkları ilerleyince evlenmeye karar verdi. Polis Lokali’nde yapılan düğünle dünya evine giren çift, şehit ağabeylerinin fotoğraflarını da oturdukları masanın arkasına astırdı. Gazetecilere açıklama yapmak istemeyen çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çiftin nikahını kıyarken Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Fatmagül Demet Sarı ve Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu çiftin nikah şahidi oldu. Başkan Sözlü, nikah öncesi yaptığı konuşmada, "Memleketimizde istediğimiz yerde oturup kalkabiliyorsak, ezanlarımız okunuyorsa, bu vatanın adına Türk yurdu deniliyorsa dünden bugüne şehadetleriyle bu vatan coğrafyasının sınırını çizen, kanlarıyla bu toprakların bedelini ödeyen şehitlerimiz sayesindedir” ifadelerini kullandı.

Vali Mahmut Demirtaş ise, “Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün bu salonda hep birlikte bu nikaha şahitlik yapabiliyorsak, ezanımızın sesini duyabiliyorsak, şehitlerimiz sayesinde olmaktadır” dedi.

Çiftin aile cüzdanını ise AK Parti Adana Milletvekili Fatmagül Demet Sarı, gelin Sümeyya Arslangiray’a takdim etti. Düğün daha sonra mevlit okunması ile devam etti.
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