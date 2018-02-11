Adanalı Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca’nın cenazesi Adana’nın İmamoğlu ilçesinde defnedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda çıkan çatışmada Uzman Çavuş Halis Koca şehit düştü. Koca’nın memleketi Adana’nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine; ailesi, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Bakan Çelik, Koca’nın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bu sırada vatandaşlara konuşma yapan Ömer Çelik, "Sınırımızda terör devleti kurmak istiyorlar. Bizler asla buna müsaade etmeyeceğiz. Operasyonlarımız artarak devam edecek. Bizim için, vermiş olduğumuz her bir şehit, bayrağımızın biraz daha göğe yükselmesidir. Adanamız, aziz vatanımız için çok sayıda şehit veriyor. İmamoğlumuz da bu ilçelerimiz arasında yer alıyor. Bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Bekar olan ve anne ile babasını küçük yaşta kaybeden şehidin 3 kardeşi cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Koca’nın cenazesi İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.