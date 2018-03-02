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ADANA’DA TEMASLARDA BULUNDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Adana’da temaslarda bulundu. Çalık, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ile şehit yakınları, gaziler ve iş dünyası temsilcisi ile biraraya geldi.

ADANA’DA TEMASLARDA BULUNDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Adana’da temaslarda bulundu. Çalık, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ile şehit yakınları, gaziler ve iş dünyası temsilcisi ile biraraya geldi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Mart 2018 Cuma 12:08
ADANA’DA TEMASLARDA BULUNDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 28 Şubat dönemindeki en önemli hadisenin dindarlara yönelik yapılan operasyonlar olduğunu belirterek, "28 Şubat darbesini yapanlar, 'Bin yıl sürecek' dedi ama 5 yıl dayanabildiler" diye konuştu.

Adana İl Başkanlığını ziyaret eden Çalık, burada partililere hitap etti. “15 Temmuz'dan itibaren, Yenikapı ruhunu devam ettiren, milli ve yerli duruşuyla herkesin de takdirini alan Devlet Bahçeli ve MHP'yle 'cumhur ittifakı' yaptık” diyen Çalık, 2019'da yapılacak seçimlerin Türkiye'nin en önemli dönemeci olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU 9'UNCU SEÇİMİ DE KAYBEDECEK

Çalık, 2019 seçimlerine giderken çok önemli bir karar aldıklarını altını çizerek, şunları kaydetti:

“İnşallah 2019'da en az yüzde 61 diyoruz. Yüzde 61'in en önemli sebebi de Trabzon'a gittiğimizde, 'Ne düşünüyorsunuz, yüzde kaç alınır?' diye sorduklarında, 'Trabzon'un plakası olan yüzde 61, Allah izin verirse 2019'da da cumhurbaşkanlığını yüzde 61'le alacağız' dedik. Bunun karşısında duran ve kirli ittifak yapanlar var. Geçmiş dönemlerde bu ittifaklara ortak olan CHP ve onun yandaşı bugün de ittifak için, kayık ittifakı yapanlar var. Onların cevabını milletimiz sandıkta verecek ve gereğini yerine getirecek. 8 seçimdir kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 9'uncu seçimi de yeniden kaybedeceğine olan inancımız tam.

28 ŞUBAT AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren her defasında demokrasiyi sekteye uğratmak isteyenler oldu. 1960 darbesini, 27 Mayıs'ı yapanlar, başbakanı asanlar oldu. Arkasından yaşadığımız 12 Eylülleri ve yaşadığımız üzüntüleri biliyorsunuz. Bugün 28 Şubat'ın, yaşanılan o darbe girişiminin seneyi devriyesi ve o gün yaşananlar Türkiye'nin yüzünün karası olarak nitelendirilmelidir. O gün maalesef Türkiye'nin ilk yıllarında, kuruluş yıllarında olduğu gibi ötekileştirilen birçok insan vardı. Kürtler ötekileştirildi, Aleviler ötekileştirildi, dindarlar ötekileştirildi, gayrimüslümler ötekileştirildi ve ötekileştirilenlerin kendi ülkesinde yaşayacakları zemini hazırlamak bizim en önemli görevimizdi. 28 Şubat'ı yaşayanlar bilir, o dönemde yaşatılan en önemli hadise maalesef dindarlara yönelik yapılan operasyonlardı. 28 Şubat darbesini yapanlar, 'Bin yıl sürecek' dedi ama 5 yıl dayanabildiler.”

Geçmişte yapılan darbelerin hepsinde milletin hedef alındığına dikkati çeken Öznur Çalık, "Hiç kimse, hele de 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeye bir kez daha darbe yapma girişiminde bulunamayacak. Biliyoruz ki milletimiz ayaklarını yere çok sağlam basıyor. Bu basışı da devam ettiriyor. 28 Şubat bir daha yaşanmasın" ifadesini kullandı. (Bülten) - busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 02.03.2018 12:43
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28 şubatAk PartiAdanada Temaslarda BulunduÖznur Çalık
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