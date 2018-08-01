Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96779
ALTIN
193.720
DOLAR
4.9236
STERLİN
6.4656
EURO
5.7521

Açıköğretimde yabancı dilde öğrenim mümkün

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, öğrenim alanında hayata geçirdiği yeniliklerle adından başarıyla söz ettirmeye devam ediyor. Açıköğretim Sistemi, Arapça İlahiyat Ön Lisans Programı'yla öğrencilerine yabancı dilde eğitim olanağı sunmaya devam edecek.

Açıköğretimde yabancı dilde öğrenim mümkün

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, öğrenim alanında hayata geçirdiği yeniliklerle adından başarıyla söz ettirmeye devam ediyor. Açıköğretim Sistemi, Arapça İlahiyat Ön Lisans Programı'yla öğrencilerine yabancı dilde eğitim olanağı sunmaya devam edecek.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:59
Açıköğretimde yabancı dilde öğrenim mümkün

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 2017-2018 öğretim yılında yabancı dilde ön lisans ve lisans programlarını hizmete sunarak açıköğretimde bir yeniliğe daha imza atmıştı. 2018-2019 öğretim yılında da bu hizmete devam edecek Açıköğretim Sistemi, Arapça İlahiyat Ön Lisans Programı'yla öğrencilerine yenilikçi ve kaliteli bir eğitim vermeyi hedefliyor. Program sayesinde Arapça bilen ve ilahiyat alanında kendisini geliştirmek isteyen Türk ve yabancı uyruklu bireylere Arapça dilinde ilahiyat eğitimi veriliyor.

Yabancı dilde eğitim verilen bu programa kayıt yaptıracak öğrencilerin, üniversite senatosunun almış olduğu ön koşul şartlarını sağlaması gerekiyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puana sahip olunması gerekiyor. 2018 - 2019 öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunulacak olan Arapça İlahiyat Programı sayesinde, mezunların geniş iş olanaklarına sahip olması bekleniyor. Mezunların çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olanağı bulabileceği gibi yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari alanda da iş fırsatı bulabilecekleri belirtildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Açık öğretimAnadolu üniversitesiYabancı DilösymYökdilMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜİK ve BİK işbirliğine girdi
TÜİK ve BİK işbirliğine girdi
KOYUNLAR BANYO YAPTI
KOYUNLAR BANYO YAPTI
İthalat ve ihracat rakamları açıklandı
İthalat ve ihracat rakamları açıklandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim