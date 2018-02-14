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ABD’NİN İSTİHBARAT RAPORU BİLE...

ABD’nin istihbarat raporu bile 'YPG, PKK'nın kolu' dediABD kongresine sunulan istihbarat raporunda, "YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğu ve otonom bir bölge arayışında olduğu" ifade edildi.

ABD’NİN İSTİHBARAT RAPORU BİLE...

ABD’nin istihbarat raporu bile 'YPG, PKK'nın kolu' dediABD kongresine sunulan istihbarat raporunda, "YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğu ve otonom bir bölge arayışında olduğu" ifade edildi.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 17:09
ABD’NİN İSTİHBARAT RAPORU BİLE...

ABD Ulusal İstihbarat Başkanı Daniel R. Coats tarafından 13 Şubat’da kongreye sunulan 'ABD istihbarat topluluğu dünya tehdit analiz raporu'nun 'Ortadoğu ve Avrupa' başlığında, Suriye’de İran ve Rusya’nın askeri üs kurma planları olduğu, bu iki ülkenin Suriye’de bulunan petrol ve doğalgaz kaynaklarını kontrol altına almaya çalıştığı iddiası yer aldı.

Raporda, terör örgütü YPG'nin, "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu" belirtildi ve örgütün "otonom bir bölge arayışında olduğu" ifade edildi. Raporda, Türkiye’nin böyle bir otonom bölge kurma çabasına karşı çıkacağının da altı çizildi. Türkiye’nin ABD ile DEAŞ’a karşı işbirliğinin devam edeceğinin öngörüldüğü raporda, terör örgütü PKK ile savaşın Türkiye’nin önceliği olduğu kaydedildi.

İHA

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